L’eivna passada han refat 23 homens da la protecziun civila sül territori da Sent e Valsot dons da las strasoras da la fin da lügl. Cusglier guvernativ Christian Rathgeb ha tut suot ögl quistas lavuors. Gian Marco Raisun ha manà la lavur in Zuort ed ha declerà ils pass per reconstruir la punt.