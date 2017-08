An diesem Wochenende findet vom 4. bis 6. August das Open Air Chapella statt. Höhepunkte sind dabei Schweizer Acts wie Andrea Bignasca, Rebels, Nick Mellow und Suzie Candell and the Screwdrivers. Gute Musik und eine familiäre Stimmung stehen auch in diesem Jahr im Mittelpunkt des Festivals.