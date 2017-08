I’l center regiunal da la Lia Rumantscha a Scuol chi exista daspö ün on lavuran Mario Pult, Flurina Plouda e da temp in temp eir Martina Shuler-Fluor. In quist lö han il promotur regiunal da la LR e sias duos collegas suvent contact cun indigens e giasts. Pels uffants es drizzà aint ün nouv chantunet.