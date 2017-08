Über 100 Teilnehmer aller Altersklassen, darunter auch viele Familien mit Kinder, haben am Dienstagnachmittag am ersten 1. August-Orientierungslauf in Scuol teilgenommen. Julia Gross, Mitglied des OL-Nationalkaders, hat zusammen mit mia Engiadina vier verschiedene Kurse durch Scuol gesetzt.