Am vergangenen Samstag konnte das Lyceum Alpinum in Zuoz in Anwesenheit von Regierungsrat Martin Jäger den Neubau Chesa Urezza eröffnen. In den oberen Etagen sind neu die ältesten Mädchen untergebracht. Im unteren Bereich befinden sich Schulzimmer sowie Kunst- und Musikzimmer.