550 Delegierte in Pontresina

Braucht es heute noch Serviceklubs wie die Kiwaner? Was leisten sie, und warum sind Frauen in diesen Klubs kaum vertreten? Der höchste Schweizer Kiwaner, Jon Fadri Huder, stellt sich den EP/PL-Fragen.

Engadiner Post: Jon Fadri Huder, Sie waren ein Jahr lang höchster Kiwaner der Schweiz. Welche Eindrücke nehmen Sie aus diesem Jahr mit?

Jon Fadri Huder: Für mich war es ein faszinierendes und sehr eindrückliches Amtsjahr. Ich konnte viele Klubs und Veranstaltungen besuchen und habe viele lachende Kinderaugen gesehen. Diese Eindrücke und Erinnerungen werde ich in bester Erinnerung behalten.

Ganz grundsätzlich: Warum braucht es in unserer heutigen Zeit noch Serviceklubs wie beispielsweise die Kiwanis?

Insgesamt leisten die Menschen in der Schweiz etwa 700 Millionen Stunden Freiwilligenarbeit pro Jahr. Dies entspricht etwa neun Prozent der geleisteten 7700 Millionen Stunden Erwerbsarbeit. (Quelle: Freiwilligen-Monitor Schweiz 2016, Anm. der Redaktion). Somit ist die Arbeit der Serviceklubs und der ungeheuer grossen Leistung all dieser Menschen als Erstes zu nennen. Weitere wichtige Aspekte der Serviceklubs sind der soziale Zweck des Zusammenseins und die gemeinsame Arbeit an verschiedensten Projekten. Das weltweite Netz von insgesamt 16 000 Kiwanis Clubs in der Welt bietet jedem Kiwaner eine kleine «Heimat», auch wenn es ihn einmal in die Ferne zieht.

Das ganze Interview gibt es in der Donnerstagsausgabe vom 31. August zu lesen.