Alpinist am Piz Badile gestorben

Am Dienstagabend ging bei der Notrufzentrale der Rega ein Anruf von zwei polnischen Berggängern am Piz Badile im Bergell ein. Die beiden Alpinisten kamen aufgrund der Erschöpfung und schlechten Kletterverhältnissen nicht mehr weiter. Die Witterungsverhältnisse liessen weder aus der Luft noch terrestrisch eine Rettung zu. Erst am frühen Donnerstagmorgen ermöglichte das Wetter erstmals einen Rettungsflug. Der Rega-Crew von der Basis Tessin gelang es mit Unterstützung von zwei Rettungsspezialisten Helikopter (RSH) die in Not geratenen Männer zu erreichen. Mit Erschöpfungserscheinungen wurde ein Kletterer gerettet. Sein Kamerad konnte nur noch tot aus der Wand geborgen werden.

Autor und Foto: Kantonspolizei Graubünden