Arbeiter von Stein verletzt

Am Donnerstagnachmittag waren in Samnaun auf der Baustelle Südstrasse Arbeiter damit beschäftigt, Leitungen einzuziehen. Um 15.00 Uhr löste sich ein Kalksandstein rund zehn Meter über dem Mann und traf den 32-jährigen Italiener am Kopf. Der getragene Helm schützte den Bauarbeiter vor schwersten Verletzungen. Die Rettung Samnaun brachte den Getroffenen für die ersten Abklärungen in das Medicenter Samnaun. Im Anschluss wurde der Verletzte zur weiteren Behandlung in das Spital nach Scuol überführt.

Autor und Foto: Kantonspolizei