Auf und davon...

Aufgrund der Witterung des aktuellen Sommers dürfte sich diese Feststellung im Bericht vom nächsten Jahr wiederholen. Wer es lieber praxisnah mag, wandert beispielsweise zum Morteratschgletscher. Dort zeigt sich der Rückgang der Eiszunge exemplarisch. In der Messperiode 2015/16 hat der Gletscher 135 Meter an Länge eingebüsst. Dieser ausserordentlich grosse Schwundwert ist gemäss den Autoren des Berichtes die Folge einer längerfristigen Entwicklung. Der Gletscher dünnte wegen des Ausbleibens von Eisnachschub aus dem Firngebiet zunehmend aus. Das aktuelle Bild ist ungefähr auf der Linie von 1970 aufgenommen worden. Oder anders gesagt: Wo heute Gras, Blumen und Lärchen wachsen, befand sich vor 47 Jahren das Ende des Morteratschgletschers. Heute ist dieser nur noch in weiter Ferne zu sehen, die Steilstufe unterhalb des Gletschers ist praktisch eisfrei. Die Verbindung zum Vadret da Pers (obere Bildhälfte links) ist bereits vor ein paar Jahren aufgebrochen, seither hat sich der Gletscher in diesem Gebiet dramatisch zurückgezogen. Wer das nicht gerne liest, kann sich vielleicht damit trösten, dass es in der Schweiz auch Gletscher gibt, die wachsen. Dazu gehört beispielsweise der Fornogletscher, dessen Zungenrand in der Messperiode gemäss der Studie um 28 Meter zulegen konnte.

Autor und Foto: Reto Stifel