Bei der Vermisstensuche an vorderster Front

Eigentlich wäre Marcello Negrini pensioniert. Förster war er und dazu seit vielen Jahren Rettungschef der Sektion Bregaglia des Schweizer Alpenclubs (SAC). Seit einer Woche sind seine Dienste äusserst gefragt. Vor dem Mittag hat er kurz Zeit für ein Gespräch. Später wird er von einem Helikopter zur Sciora-Hütte geflogen und dort während 24 Stunden als Geländebeobachter Posten beziehen. Genau hinschauen, ob sich am Pizzo Cengalo weitere Felsmassen lösen oder sich ein Murgang Richtung Tal bewegt.

Als Rettungschef war er auch an vorderster Stelle dabei, als letzte Woche nach den Vermissten gesucht wurde. Laut Negrini verlief die Suche zum einen terrestrisch in Kombination mit dem Helikopter und zwar in zwei klar definierten Sektoren. Zum anderen nur mit dem Helikopter in einem Sektor, der für die terrestrische Suche aufgrund der Gefahrensituation gesperrt war. Am Boden wurde mit sieben Hunde-Equipen gesucht plus mit sechs weiteren SAC-Rettern. Vom Helikopter aus wurde zusätzlich in der Nacht mit einer Wärmebildkamera gesucht. Erfolglos. Als die Suche am Freitag – noch vor dem zweiten grösseren Murgang abgebrochen wurde – war das für Negrini und die anderen Retter ein schwieriger Moment. «Wenn man Leute retten geht, will man den Erfolg», sagt er. Sprich, im Idealfall die Berggänger heil ins Tal zurückbringen.