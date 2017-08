Bondo: Einige Bewohner dürfen zurück

Am Freitag können einige Bewohner teilweise zurück in ihre Häuser nach Bondo. Details sind auf www.bregaglia.ch ersichtlich. Telefonische Anfragen aus der Bevölkerung von Bondo sind an 081 822 60 64 zu richten.

Aufgrund des Ausmasses des Bergsturzes ist die Regierungspräsidentin Barbara Janom Steiner am Donnerstag ins Bergell gereist. Sie sei hier, weil sie beschlossen habe, vor Ort einen Augenschein zu nehmen. Sie wolle der evakuierten Bevölkerung ihre Unterstützung aussprechen. «Ich habe mich davon überzeugt, dass die Abläufe sehr gut eingespielt sind» sagte Janom Steiner. Sie dankte allen Einsatzkräften und sicherte die volle Unterstützung der Regierung zu. «Ich hoffe, dass die vermissten Personen möglichst schnell gefunden werden.» Ihre Regierungskollegen werden in den nächsten Tagen auch vor Ort sein. Auch Bundespräsidentin Doris Leuthard stattete dem Bergell am Donnerstag Nachmittag einen Besuch ab.

Andrea Mittner, Gesamteinsatzleiter der Kantonspolizei, konnte über die laufenden Aktivitäten informieren: Seit Dienstag Abend ist bekannt, dass acht Personen vermisst werden. Seither wurde die Suche intensiviert und man hat via Armee einen Helikopter aufgeboten mit einem Fliergerät. Mit diesem konnte man das Gelände während der Nacht absuchen. Leider erfolglos. Nun hat man auch mit Hunden der Redog-Einheit zu suchen begonnen. Ein Helikopter mit einem speziellen Gerät, dass Handys aufspürt, ist im Einsatz. Die vermissten Personen haben sich während des Bergsturzes im Gefahrengebiet aufgehalten. Dieses Gebiet ist rund fünf Kilometer lang und 500 Meter breit.

Eine Sechsergruppe, die am Donnerstagmittag ebenfalls als vermisst gemeldet wurde, ist mittlerweile wohlauf in Italien wieder aufgetaucht.

Die evakuierten Personen aus dem Dorf Bondo sind in Zivilschutzanlagen, im Spital und bei Verwandten und Bekannten untergebracht. 32 Personen wurden gestern mit dem Helikopter evakuiert. Zehn Evakuationen standen am Donnerstagnachmittag noch an, diese Personen befinden sich gemäss Mittner in einer sicheren Hütte. Das Dorf Bondo bleibt mindestens bis Freitagmorgen 10.00 Uhr gesperrt. Die Rüfe ist noch immer aktiv, mit Murgängen ist noch immer zu rechnen. Die Kantonsstrasse bleibt bis auf weiteres geschlossen, es besteht jedoch eine Umfahrungsmöglichkeit, die aber nur tagsüber offen ist.

Text: Annina Notz

Auszüge aus der Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Donnerstag, 24. August, 17.40 Uhr

Im Gebiet der Val Bondasca konnten acht Personen, die sich zum Zeitpunkt des Bergsturzes dort aufhielten, nicht erreicht werden. Sechs dieser acht Personen wurden von Angehörigen als vermisst gemeldet. Aufgrund der Ermittlungen wurde die Suche nach ihnen in der Nacht auf Donnerstag intensiviert. Dabei kam auch ein Helikopter der Schweizer Armee zum Einsatz. Bei den Vermissten handelt es sich um Staatsangehörige aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Trotz intensiver Suchaktionen mit Helikoptern, Suchhunden und personellen Mitteln konnten die Vermissten bis anhin nicht ausfindig gemacht werden. Eine weitere Sechsergruppe, die am Donnerstagmittag zusätzlich im Bergell als vermisst gemeldet wurde, konnte am Nachmittag erreicht werden. Die Gruppe hielt sich in benachbartem Gebiet in Italien auf.

Ältere Mitteilungen:

Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Donnerstag, 24. August, 10.20 Uhr im Wortlaut:

Am Mittwochmorgen um 9.30 Uhr stürzten vom Piz Cengalo im Val Bondasca Felsmassen ins Tal. Die Gesteinsmassen wurden als Murgang von der Bondasca talauswärts geschoben und beschädigten Maiensässe. Der Murgang näherte sich dem Dorf Bondo, wo sämtliche Liegenschaften, rund hundert Personen, durch die Feuerwehr, Gemeindearbeiter und die Kantonspolizei Graubünden evakuiert wurden. Die Hauptstrasse H3 wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt. Insgesamt wurden zwölf Objekte (Ställe und Maiensässe) vom Murgang erfasst und zerstört beziehungsweise in Mitleidenschaft gezogen. Aus der Val Bondasca wurden einige Personen mit Helikoptern der Heli Bernina und der Rega aus dem Gefahrengebiet ausgeflogen. Die SAC-Hütten Sciora und Sasc Furä wurden ebenfalls mit Helikoptern evakuiert. Zurzeit führen Rettungsspezialisten Suchflüge durch, um Alpinisten im Gefahrengebiet zu orten und auszufliegen. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Das Dorf Bondo wurde am Mittwoch evakuiert. Die Bewohner können bis auf weiteres nicht in ihre Häuser zurückkehren. Eine Neubeurteilung erfolgt am Donnerstag um 15 Uhr.

Vermisste Personen

Im Gebiet der Val Bondasca konnten acht Personen, die sich zum Zeitpunkt des Bergsturzes dort aufhielten, nicht erreicht werden. Sechs dieser acht Personen wurden von Angehörigen als vermisst gemeldet. Trotz intensiver Suchaktionen mit Helikoptern, Suchhunden und personellen Mitteln konnten die Vermissten bis anhin nicht ausfindig gemacht werden. Die vermissten Personen stammen aus dem Bundesland Baden Württemberg in Deutschland, aus der Steiermark in Österreich und aus dem Kanton Solothurn in der Schweiz.

Luftraumsperre beantragt

Über dem Murgebiet von Bondo wurde durch die Kantonspolizei Graubünden eine Luftraumsperre mit einem Radius von fünf Kilometern beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) beantragt. Diese Luftraumsperre hat zum Ziel, dass die Rettungskräften ohne Einfluss von Dritte, die Such-, Rettungs- und Bergungsarbeiten mit Helikoptern ungehindert durchführen können.

Zentrum Bondo, Koord: 762.900 / 133.670

Radius 5 km, 500 m Gnd

bis Montag, 28. August 2017 / 24 Uhr

Alarmsystem in der Val Bondasca

Das Gebiet ist durch ein Murgang-Alarmsystem abgesichert. Dieses löste am Mittwochmorgen Alarm aus, wonach die Einsatzkräfte aufgeboten wurden und aufgrund des Einsatzdispositivs ihre Arbeit aufnahmen. Die Gemeinde Val Bregaglia rief ihren Krisenstab ein. Im weiteren Einsatz stehen ein Geologe, das Amt für Wald und Naturgefahren, das Amt für Militär und Zivilschutz, die Schweizer Armee, das Tiefbauamt Graubünden und die SAC Sektion Bregaglia.

Evakuierte sowie Leute, die Personen im betroffenen Gebiet vermuten, melden sich bitte an die Hotline: 081 822 60 64

Über die Situation der gesperrten Hauptstrasse, respektive der Umfahrungsmöglichkeiten informiert die Internetseite www.strassen.gr.ch laufend.

Quelle: Kantonspolizei Graubünden