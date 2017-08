In Bondo ist Geduld gefragt

Gegen 300 Einwohner aus dem ganzen Bergell wohnten am Dienstag einer Infoveranstaltung bei, an der sie eine Woche nach dem grossen Felssturz über den aktuellen Stand der Dinge informiert wurden. Aktuell konzentrieren sich die Einsatzkräfte auf das schnellstmögliche Räumen des Auffangbeckens. Schlamm und Geröll sollen ab morgen auf zwei Deponien in der Ebene von Bondo gelagert werden. An der Infoveranstaltung kam es zu emotionalen Szenen; einige Einwohner von Bondo haben ihr ganzes Hab und Gut verloren. Die Gemeindepräsidentin Anna Giacometti sprach den Betroffenen Mut zu. Es gebe Lösungen für finanzielle Probleme, zumal auch die Glückskette und die Caritas Hilfe signalisiert hätten.