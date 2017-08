Bondo: Mehrere Personen werden vermisst

Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Donnerstag, 24. August, 10.20 Uhr im Wortlaut:

Am Mittwochmorgen um 9.30 Uhr stürzten vom Piz Cengalo im Val Bondasca Felsmassen ins Tal. Die Gesteinsmassen wurden als Murgang von der Bondasca talauswärts geschoben und beschädigten Maiensässe. Der Murgang näherte sich dem Dorf Bondo, wo sämtliche Liegenschaften, rund hundert Personen, durch die Feuerwehr, Gemeindearbeiter und die Kantonspolizei Graubünden evakuiert wurden. Die Hauptstrasse H3 wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt. Insgesamt wurden zwölf Objekte (Ställe und Maiensässe) vom Murgang erfasst und zerstört beziehungsweise in Mitleidenschaft gezogen. Aus der Val Bondasca wurden einige Personen mit Helikoptern der Heli Bernina und der Rega aus dem Gefahrengebiet ausgeflogen. Die SAC-Hütten Sciora und Sasc Furä wurden ebenfalls mit Helikoptern evakuiert. Zurzeit führen Rettungsspezialisten Suchflüge durch, um Alpinisten im Gefahrengebiet zu orten und auszufliegen. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Das Dorf Bondo wurde am Mittwoch evakuiert. Die Bewohner können bis auf weiteres nicht in ihre Häuser zurückkehren. Eine Neubeurteilung erfolgt am Donnerstag um 15 Uhr.

Vermisste Personen

Im Gebiet der Val Bondasca konnten acht Personen, die sich zum Zeitpunkt des Bergsturzes dort aufhielten, nicht erreicht werden. Sechs dieser acht Personen wurden von Angehörigen als vermisst gemeldet. Aufgrund der Ermittlungen betreffend Vermisste wurde die Suche nach ihnen in der Nacht auf Donnerstag intensiviert. Dabei kam auch ein Helikopter der Schweizer Armee zum Einsatz. Bei den Vermissten handelt es sich um Staatsangehörige aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Luftraumsperre beantragt

Über dem Murgebiet von Bondo wurde durch die Kantonspolizei Graubünden eine Luftraumsperre mit einem Radius von fünf Kilometern beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) beantragt. Diese Luftraumsperre hat zum Ziel, dass die Rettungskräften ohne Einfluss von Dritte, die Such-, Rettungs- und Bergungsarbeiten mit Helikoptern ungehindert durchführen können.

Zentrum Bondo, Koord: 762.900 / 133.670

Radius 5 km, 500 m Gnd

bis Freitag, 25. August 2017 / 18 Uhr

Alarmsystem in der Val Bondasca

Das Gebiet ist durch ein Murgang-Alarmsystem abgesichert. Dieses löste am Mittwochmorgen Alarm aus, wonach die Einsatzkräfte aufgeboten wurden und aufgrund des Einsatzdispositivs ihre Arbeit aufnahmen. Die Gemeinde Val Bregaglia rief ihren Krisenstab ein. Im weiteren Einsatz stehen ein Geologe, das Amt für Wald und Naturgefahren, das Amt für Militär und Zivilschutz, die Schweizer Armee, das Tiefbauamt Graubünden und die SAC Sektion Bregaglia.

Evakuierte sowie Leute, die Personen im betroffenen Gebiet vermuten, melden sich bitte an die Hotline: 081 822 60 64

Über die Situation der gesperrten Hauptstrasse, respektive der Umfahrungsmöglichkeiten informiert die Internetseite www.strassen.gr.ch laufend.

