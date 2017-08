Cratschla es respunsabla pel cunfin dal god

Las temperaturas chodas sforzan a bleras plantas e bes-chas da’s retrar illas otezzas ed illas regiuns alpinas. Be cha quista derasaziun in regiuns alpinas nu dependa be dal clima. Quai demuossa ün stüdi fat cumünaivelmaing da scienziats da la Società per la perscrutaziun da la natüra Senckenberg e da perscrutaders dal WSL Institut per la perscrutaziun da naiv e lavinas Tavo.

Eir las plantas e las bes-chas patischan dal chod. Las bes-chas sun moviblas e s’adattan plü svelt a la nouva situaziun climatica. Pro las plantas es pertoc tanter oter eir il dschember chi’d es ün bös-ch tipic per regiuns otalpinas e chi fuorma in quels lös eir il cunfin dal god. Tenor il stüdi pissera il clima be per las cundiziuns da basa per cha’l dschember as possa etablir. «Scha la derasaziun da quist bös-ch in regiuns plü otas ha per finir success o na dependa eir da la correlaziun tanter plantas e bes-chas», manzuna Eike Lena Neuschulz, manadra dal stüdi e scienziada da l’Institut per la perscrutaziun da la biodiversità e dal clima Senckenberg. «In quist cas da l’agüd da la cratschla.» La cratschla però resta fidela al cunfin da god e porta be d’inrar qua o là üna nuschpigna in regiuns plü otas. «Ils resultats da quist stüdi sun interessants», disch Hans Lozza, manader da comunicaziun dal Parc Naziunal Svizzer (PNS). «Impustüt chi s’ha constatà cha la cratschla nu’s retira automaticamaing cul müdamaint dal clima in regiuns plü otas.»