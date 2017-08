Crowdfunding per cor rumantsch

L’expressiun «Lokalhelden» va amo bain daperüna cul cor Rumantsch da Zug. El exista uossa daspö 70 ons ed es l’ultim cor viril da la Bassa. Ils chantaduors rumantschs nu cedan brich e lantscheschan ün nouv proget. Prosma prümavaira es planisà ün concert illa Baselgia a Baar. «Per quel tscherchain nus chantaduors ad hoc», disch il president Corsin Derungs. Plüs commembers dal cor hajan sur settant’ons. Els gnian gugent a las prouvas, ma nu vöglian brich plü chantar ad ün concert. «Perquai vain aposta fuormà ün cor ad hoc cun chantaduors chi lessan gnir be per ün tschert temp a chantar.» Las prouvas cumainzan in schner ed han lö minch’oter lündeschdi. Il concert es fixà süls 26 mai 2018.

S’annunzchar pon interessats pro Corsin Derungs 079 307 26 37 obain cderungs@bluewin.ch. L’acziun da ramassar raps ha lö sün www.lokalhelden.ch/romanischergesangimunterland.