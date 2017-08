Bereits zum sechsten Mal fand das «Swiss Mountain Film Festival» vergangene Woche in Pontresina statt. Sechs Abende, 30 Filme, zwei Gewinner. Das Internationale Bergfilmfestival «Swiss Mountain Film Festival» gibt den Zuschauern einen Einblick in die verschiedensten alpinen Regionen der Welt. Mehr dazu in der EP/PL von Dienstag, 15. August.