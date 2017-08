Boote der One-Design-Klasse J/70 werden vom 1. bis 3. September gleich acht auf dem St. Moritzersee unterwegs sein. Europas Seglerelite macht unter sich aus, wer Mitte September den Final der Sailing Champions League in Sardinien bestreiten wird. Mehr zu diesem Event, der erstmals in St. Moritz Halt macht, steht in der EP vom 31. August.