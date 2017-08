Ein wundersamer Spazierstock in Sils Maria

Friedrich Nietzsche – er kehrte immer wieder nach Sils Maria ins Engadin zurück, um bei langen Spaziergängen durch die idyllische Landschaft über den Sinn des Lebens nachzudenken. Fast war Nietzsches Spazierstock die Allegorie seines Philosophierens. Einst schenkte die Philosophenschwester Elisabeth Förster-Nietzsche den Spazierstock ihres Bruders höchstpersönlich Adolf Hitler, schrieb Briefe um und publizierte sogar das Buch «Wille zur Macht» unter Nietzsches Namen. So hatte Elisabeth Förster-Nietzsche die Seele ihres Bruders an Hitler verkauft. Eine Bronzeplastik Nietzsches Spazierstockes steht jedoch nun neben dem Nietzsche-Haus – so, dass Nietzsche seinen Seelenfrieden nun zurückbekam, und seinen Spazierstock.