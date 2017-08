«Variaziuns» von Elvira Stettler in der Rimessa. Am Sonntagvormittag gab es in der Rimessa in Stampa-Coltura die zweite von drei Vernissagen in dieser Saison. An den Wänden des sonst leeren Raumes hingen Werke von Elvira Stettler aus Silvaplana/Coltura. Sie machten dem Titel der Ausstellung alle Ehre.