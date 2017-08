Entsteht Glück durch Musik?

Jede Interpretin, jeder Interpret ist auch ein Geschichtenerzähler. Grigory Sokolov hat sein Publikum am vergangenem Samstagabend in der schönen Dornröschenkirche am Waldrand mit einer wahren Geschichte über eine an Wahnsinn grenzende Verzweiflung und ihre Erlösung berührt. Ist das Glück?