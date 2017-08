Mit einem grossen Fest ist am Samstag der «neue» Bahnhof in St. Moritz eingeweiht worden. Nach elf Jahren Planung und Bauzeit ist der Bahnhof St. Moritz rundumerneuert. Der Dreh- und Angelpunkt des öffentlichen Verkehrs zog am Samstag ein grosses Publikum an.

Mehr Bilder der Eröffnung gibt es hier