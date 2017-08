Über 60 Jugendliche aus ganz Graubünden haben vergangene Woche am Musiklager des Bündner Musikverbandes unter der Leitung von Reto Mayer und Roman Caprez teilgenommen. Der musikalische Höhepunkt des Jugend Blasorchesters Graubünden waren die beiden Konzerte am Wochenende in Scuol und Chur.