Am 5*-CSI in St. Moritz gewann der Belgier Wilm Vermeir auf «Iq van het Steentje» am Sonntag den Longines Grand-Prix im Stechen der besten neun Reiter. Er hatte schon am Samstag eine Prüfung gewonnen. Der Schweizer Alain Jufer wurde auf «Rahmannshof Tic Tac» hinter Robert Whitaker (GBR) Dritter.