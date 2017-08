Erstes Open-Air Kino

Das erste Freilichtspektakel «Open-Air Kino, Under the Stars» wurde ein voller Erfolg. In den drei Tagen nutzten über 300 Besucher das Angebot. Trotz kühlen Temperaturen kam der neue Event gut beim Publikum an. Man kuschelte sich in die Wolldecken und genoss die frische Bergluft, die Engadiner Abendstimmung und einen guten Film.