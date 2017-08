Frau beinahe ertrunken – Hund vermisst

Die 55-jährige Schweizerin spielte um 17.10 Uhr mit ihrem Hund an einem Kiesstrand am Einfluss der Fedacla in den Silvaplanersee. Der Hund begab sich an die Strömung um Wasser zu trinken und wurde von dieser mitgerissen. Die Frau sprang ins Wasser um den Hund zurück an Land zu bringen. Dabei wurde sie von der Strömung ebenfalls mitgerissen und geriet im rund 16 Grad kalten Wasser in Schwierigkeiten. Ein Stand Up Paddler barg die stark erschöpfte Frau aus dem Wasser. Ein Ambulanzteam der Rettung Oberengadin betreute die Frau und transportierte sie zur Kontrolle ins Spital nach Samedan.