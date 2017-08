Sper l’exposiziun permanenta organiseschan ils respunsabels dal Museum Engiadina Bassa mincha stà ün’exposiziun speciala. Quella d’ingon as nomna «Engiadina Bassa chanta» e muossa aspets da Men Rauch e da la cronica dals 150 ons Cor masdà Scuol. Implü as preschaintan cors in Engiadina Bassa.