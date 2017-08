La Confederaziun, il Chantun, la Lia Rumantscha e l'Agentura da novitads rumantscha mettan a disposiziun insembel 200'000 francs pel proget «Medias rumantschas 2019». Il böt da quist proget es da salvar La Quotidiana almain per l’on 2018 e d’elavurar ün concept per üna spüerta mediala per l’avegnir.