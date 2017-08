La Regiun sustegna l’Institut Otalpin Ftan

L’institut Otalpin Ftan po far quint eir in avegnir cun ün sustegn annual da 80'000 francs da la Regiun Engiadina Bassa Val Müstair vi dals cuosts da la matura cun pussibiltà da scolaziun e finischiun in lingua rumantscha, sco eir cun ün sustegn annual da 140'000 francs vi da la liquidità da l’interpraisa.

Tenor la comunicaziun da pressa es la conferenza da presidents eir revgnida a la decisiun da nu vulair far adöver dal dret d’acquist d’aczias. Tenor la comunicaziun a las medias sun ils tschinch presidents cumünals da la regiun dischillus da la partecipaziun da las persunas indigenas a l’augmaint dal chapital d’acziunas. Cha la prontezza da suottascriver ün’iniziativa saja plü gronda, co da surtour in seguit respunsabiltà e segnar svess aczias. Ils presidents cumünals han perquai decis da segnar aczias da l’Institut Otalpin Ftan per ün import da 200'000 francs, culla resalva cha eir la populaziun da la regiun segna amo la mità dal chapital chi manca, voul dir per ün import da 150'000 francs. La conferenza dals presidents ha eir fat bun l’augmaint da las taxas d’administraziun e da scoula per absolvents da la classa da talents.

Autur: Nicolo Bass