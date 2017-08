Daspö l’on 2001 as sfadia la Fundaziun Tschanüff da mantgnair la substanza istorica da la ruina a Ramosch. Analisas dendocronologicas han muossà cha’l chastè d’eira gnü fabrichà 300 ons plü bod co chi’s crajaiva fin uossa. Ils respunsabels tscherchan raps per continuar dal 2018 cullas lavuors.