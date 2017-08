Mein Auto und ich

Zugegeben, das Verhältnis zwischen Autos und mir (oder umgekehrt) ist ein nicht ganz ungetrübtes. Das mag mit meiner Jugend zusammenhängen. In meinen ersten Erinnerungen sehe ich mich ausgerüstet mit Gartenschlauch, gelbem Schwamm, Putzeimer und Wildledertuch beim all-samstäglichen Autowaschen. Und wenn es hochkam, wurde der weder besonders schnittige noch schnelle 0815-Renault am Schluss mit einem Turtlex-Wax auf Hochglanz poliert. Warum dieser ganze Schnickschnack um ein hundskommunes Auto? Ich habe es bis heute nicht begriffen.

Als ich selber fahren konnte, habe ich mit meiner Freundin ihre Eltern besucht. Der mit Brettern abgedeckte Platz vor dem Bauernhaus schien mir geradezu ideal zum Parkieren. War er aber nicht. Sekunden später baumelten wir mit dem vorderen Teil des Autos (immer noch der 0815-Renault) über dem offenen Gülleloch. Die Rettung gelang, meine Freundin ist heute meine Frau. Ich muss mit anderem gepunktet haben als mit meinen fahrerischen Fähigkeiten.

Schwamm darüber: Heute ist mein Verhältnis zum Auto ein pragmatisches. Es soll mich sicher von A nach B bringen, basta. Was nicht immer gelingt. Kürzlich las ich auf der Anzeige: Öltemperatur 98 Grad. Und zehn Minuten später Öltemperatur 101 Grad: Ja, liebes Auto: Was willst du mir damit sagen? Dass es dir bei dieser Temperatur vögeliwohl ist, oder dass ich nullkommaplötzlich anhalten und die Familie evakuieren muss, weil der Motor nächstens in Flammen aufgeht?

Warum ich zu meinem Verhältnis zum Auto schreibe? Bei der Recherche zum Ferrari-Artikel auf Seite 8 der heutigen Ausgabe habe ich gestaunt und war, zugegeben, gerührt, wie gestandene Männer im Zusammenhang mit Ferraris ins Schwärmen kommen. Von der Liebe sprechen, einem Mythos, ja gar einem Lebensmotto.

Warum wohl ist es mir nie gelungen, diese emotionale Nähe zu den fahrbaren Untersätzen aufzubauen? Ich werd’s mit meine Psychiater besprechen.

Autor: Reto Stifel

Foto: www.ferrari.com