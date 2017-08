Die Schulen des Engadins sollen bei der Umsetzung des Lehrplans 21 im Bereich Medien und Informatik zusammenarbeiten. Auch die Mittelschulen in Samedan, Zuoz und Ftan beteiligen sich als Kompetenzzentren am Bildungskonzept. Mehr dazu in der Samstagsausgabe der Engadiner Post vom 26. August.