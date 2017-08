Kenianische Läuferinnen und Läufer dominierten am Sonntag auch den 37. Unterengadiner Sommerlauf und standen den Einheimischen vor der Sonne. Seit 35 Jahren ist Urs Lechthaler in der Lauforganisation mit dabei, 25 Jahre davon als OK-Präsident. Nun hört er auf. Mehr in der EPPL vom 15. August.