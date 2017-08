Die Biosfera Val Müstair soll ihren Namen wechseln und in Zukunft «Naturpark Münstertal» heissen. Diese Idee gefällt nicht allen Beteiligten. Kommenden Mittwoch entscheidet darüber der Gemeindevorstand Val Müstair in seiner Sitzung. Mehr in der Ausgabe der Engadiner Post vom 5. August.