Das Teilnehmerfeld der dritten Austragung des CSI St. Moritz ist erneut hochklassig. Sieben Medaillen an olympischen Spielen, acht an Welt- und 35 an Europameisterschaften haben die Reiterinnen und Reiter des Fünf-Sterne-Turniers bisher gewonnen. Nur zu gerne möchten sie alle auch beim Grand Prix von St. Moritz auf dem Podest stehen.