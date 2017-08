Pius Schwizer gewinnt Cup

Der Longines CSI St. Moritz hat am letzten Mittwoch begonnen und dauert noch bis Sonntag, 20. August. Als Höhpeunkt wird am Sonntag um 14.00 Uhr auf der Pferdesportwiese der Grosse Preis von St. Moritz ausgetragen. Das Preisgeld in dieser Prüfung mit Stechen und einer Hindernishöhe bis zu 160 Zentimerter beträgt insgesamt 250'000 Franken.

Autor: Reto Stifel

Foto: Longines CSI St. Moritz/Katja Stuppia