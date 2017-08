Pontresina: Kollision auf Verzweigung

Ein Personenwagenlenker fuhr kurz nach 16 Uhr von Pontresina kommend bei Gitögla auf die Berninastrasse H29 in Richtung Samedan ein. Dabei übersah er ein in Richtung Berninapass fahrendes Sattelmotorfahrzeug. Der Sattelschlepper kollidierte frontal mit der linken Fahrzeugseite des Autos und drehte es um beinahe 180 Grad um. Die 53-jährige Beifahrerin im Auto wurde dabei leicht verletzt. Die Rettung Oberengadin überführte sie ins Spital nach Samedan. Der total beschädigte Personenwagen wurde abtransportiert. Am Sattelschlepper entstand ein Sachschaden von einigen tausend Franken. Während der Rettungsarbeiten und der Tatbestandsaufnahme leitete die Kantonspolizei Graubünden den Verkehr in Richtung Berninapass über Pontresina an der Unfallstelle vorbei.