Ad Aschera as prepara l’Orchester instrumental per giuvenils dal Grischun quista eivna per seis duos concerts finals. L’eivna da musica ha lö ingon fingià per la 27avla vouta. Passa 60 musicantas e musicants ill’età da 14 fin 25 ons s’han radunats per exercitar il program da concert pretensius.