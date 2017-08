Regen erhöht Risiko

Update vom 31. August, 17.45 Uhr

Mitteilung Kommunikation Führungsstab:

Für das Bergell und die Val Bondasca sind von Donnerstagabend bis Freitagmittag intensive Niederschläge vorhergesagt. Diese erhöhen das Risiko, dass aus dem Schuttkegel des Bergsturzes vom 23. August weitere Muren ausbrechen, die bis zur Talsohle bei der Gemeinde Bondo vordringen können. Vorsorglich werden zwei tiefer liegende Häuser beim Gemeindehaus in Promontogno auf eine Räumung vorbereitet. Die Gemeinde warnt vor dem Aufenthalt in der Nähe der Gefahrengebiete.

Im Zentrum der Sofortmassnahmen steht zurzeit die Leerung des Auffangbeckens bei Bondo, um rasch wieder Platz für eventuelle weitere Erdrutsche zu schaffen. Am Freitag standen dafür 16 Bagger, fünf Grossbaustellen-Dumper und 15 Lastwagen im Einsatz. Sie brachen Schutt, Felsbrocken und Sand in eine neu erstellte Deponie westlich von Bondo. Die Räumungsoperation ist damit praktisch mit voller Kapazität in Betrieb. Die Arbeiten werden auch am Wochenende weitergeführt. Die Luftraumsperre im Gebiet wurde bis Dienstagnacht verlängert; sie gilt auch für Drohnen.

Die Glückskette von Radio und Fernsehen hat am Donnerstag ein Sammelkonto für Bondo eröffnet, um daraus Soforthilfe für die evakuierte Bevölkerung und die in Bondo ansässigen KMU leisten zu können. Auch die Gemeinde kann bei der Bewältigung der Wiederherstellungskosten unterstützt werden.