In lündeschdi es il prüm di dal nouv on da scoula. In Engiadin’Ota cumainzan var 120 uffants ed in Engiadina Bassa e Val Müstair var 80 uffants la prüma classa. Il manader da l’inspectorat es Curdin Lansel. Pissers til fa la situaziun illas vals periferas da Samignun e la Val Müstair.