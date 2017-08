Am Wochenende ging der Concours Hippique in St. Moritz über die Bühne. Bereits am Donnerstag startet das nächste Reitturnier in Zuoz, bevor es dann kommende Woche mit dem grossen Longines CSI St. Moritz weitergeht. Wie sich diese drei Turniere helfen, erfahren Sie in der EP/PL vom 8. August.