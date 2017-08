A revair, ohne Moskitos

Nun, mein letzter Arbeitstag bei der Engadiner Post/Posta Ladina, l’ultim di. Ein bisschen traurig, aber auch dankbar für die schöne Zeit. Ich möchte allen für alles danken, also auch Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, schliesslich haben Sie (hoffentlich) meine Texte gelesen oder mir Ideen geliefert. Es war eine intensive Zeit. Viel gesehen, viel erlebt, viel gelernt und viele interessante Leute getroffen. Viele Überraschungen; manchmal war Improvisation nötig, wenn zum Beispiel ein erwarteter Text nicht eintraf, oder der Schlüssel für die Besichtigung einer Galerie fehlte. Dann gab es immer wieder lustige, aber auch weniger lustige Vorfälle in der Redaktion. Lustig war jedenfalls das Herumalbern über die Welttage. Morgen ist zum Beispiel der Welt-Moskito-Tag. (Schwirren dann auf der ganzen Welt Moskitos herum?). Wir haben erfahren, dass diese oder ähnliche Wesen sich auch im Engadin herumtreiben. Deswegen verreise ich vorerst mal, gern an einem Ort, wo es diese Plagegeister nicht hat ... also, an einem kalten Ort. Nordpol, Antarktis? Oder, wo man sowieso dafür ausgerichtet ist, also nach Afrika, Südamerika oder vielleicht Australien? Dort hat es mir wiederum zu viele wilde Tiere. Hmm. Neuseeland wäre eine Option. Oder doch im Engadin bleiben? Wobei meine Kolleginnen weitere Vorschläge gebracht haben: eine Kreuzfahrt über die Ostsee, eine Weltreise mit dem Rucksack, mit einem Frachter die Welt umrunden. Haben Sie weitere Ideen? Wobei, wie so oft, fehlt es nicht an Ideen, sondern an Zeit und Geld. Aber ab und zu sollte man sich schon etwas gönnen, oder? Also, zuerst einmal fahre ich mit einer PS davon. PS heisst in diesem Fall PerSon. Naja, vielleicht nehme ich auch mein Auto, mit mehr PS. Oder ich reite durch den «wilden Westen» der Schweiz mit einem richtigen Pferd, Black Beauty oder mit dem Schimmel von Pippi Langstrumpf. Vielleicht brauche ich ein Jahr, um all die Ideen zu realisieren. Auf jeden Fall freue ich mich auf weitere spannende Begegnungen, wo auch immer. Nur nicht mit Moskitos oder Mücken. Oder anderen wilden Tieren. Das wünsche ich auch Ihnen, also, nur schöne Begegnungen.

