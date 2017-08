Per evitar cha'ls elicopters da la Rega vegnan, ston alpinists cugnuoscher sias aignas capacitats, s’infuormar pro perits e partir bod avuonda. Quai sun reglas ch’els stessan resguardar avant co far gitas. Ils mediums socials d’hozindi influenzeschan üna part dals alpinists in möd negativ.