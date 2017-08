Schon wieder Murgang in Bondo

Am Freitagnachmittag ist es um 16.27 Uhr bei Bondo zu einem erneuten Murgang gekommen. Die am Freitagmittag teilweise in ihre Häuser zurückgekehrten Personen mussten laut einer Mitteilung der Polizei vorübergehend erneut evakuiert werden. Grösstenteils zerstört wurde auch die lokale Sägerei.