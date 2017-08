Die kulinarisch-kulturhistorische Table d'hôte vom 27. August servierte hierzulanden weniger bekannte Gerichte, die von Schweizer Köchen kreiert wurden. Das gereichte Menü basierte auf Rezepten, die Martin Dahinden, Schweizer Botschafter in den USA, in einem Buch mit viel Hintergrundinfos vereint hat. Mehr hierzu in der EP vom 29. August.