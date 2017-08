Schwitzen für Zug

Im Fokus standen dabei neben dem Ausdauertraining unter der Leitung von Mobby Sahli, Trainingseinheiten zu Kraft und Koordination, für welche Jürg Monhart verantwortlich zeichnete. «Den Schwingern tut es gut, von Zeit zu Zeit den Schwingkeller und den Alltag hinter sich zu lassen und in einer anderen Gegend zu trainieren», sagte Monhart. Wenn man das in einem Gebiet wie dem Engadin machen könne, umso besser. «Wir haben hier optimale Bedingungen vorgefunden», sagt er auch im Namen der Schwinger. Logiert haben die Athleten im Hotel Salastrains.

Roger Rychen, Sämi Leuppi, Marco Nägeli, Aaron Rüegger und Armon Orlik bereiteten sich im Engadin auf das Fest auf der Schwägalp (20. August) und den Saisonhöhepunkt, das Unspunnenfest vom 26. August bis 3. September in Interlaken vor. Im Fokus stand gemäss Monhart aber auch bereits das nächste «Eidgenössische» 2019 in Zug.