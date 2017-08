Am Mittwoch fuhr ein Motorradlenker mit einer Soziusfahrerin von Tirano in Richtung Berninapass. Kurz vor 17 Uhr querte der 44-jährige Amerikaner in Le Prese die nasse Gleisanlage und stürzte. Die Frau verletzte sich leicht und wurde mit der Ambulanz ins Spital Poschiavo gefahren.