Die drei Betriebe Ufficina, Buttega und L'incontro treffen sich einmal im Jahr zum Sporttag. Dieser fand letzte Woche in Samedan statt. Einige Impressionen und in was für Disziplinen die Teilnehmer gegen- und miteinander antraten, erfahren Sie in der «Engadiner Post» vom 15. August.