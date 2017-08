Teilnehmerrekord am Bike-Marathon

Bei den lizenzierten Fahrern auf der Königsstrecke gab es am diesjährigen Nationalpark Bike-Marathon gewissermassen zwei Rennen. So wurde heuer in dieser Kategorie auch die Schweizermeisterschaft gewertet - was zu zwei unterschiedlichen Siegertreppchen führte. Den 16. Nationalpark Bike-Marathon gewann Jochen Käss aus Deutschland mit 5:33:32 vor dem Italiener Samuele Porro im Fotofinish nach dem spektakulären Schluss-Sprint. Käss' Teamkollege und Landsmann Markus Kaufmann wurde dritter (5:33:58). Auf Rang vier bis sechs folgten die Schweizer Konny Looser (5:39:59), Marc Stutzmann (5:41:11) und Oliver Zurbrügg (5:41:37), die damit das Podest der Schweizermeisterschaft ausmachen. Looser holt so an seinem zehnten Nationalpark Bike-Marathon den ersten Schweizermeistertitel. Der Streckenrekord von Lukas Buchli aus dem Jahr 2015 (5:24:14) blieb unangetastet.

Rekordtag bei den Frauen

Bei den Frauen pulverisierte Angelika Tazreiter den bisherigen Streckenrekord von Milena Landtwing. Mit 6:26:15 fuhr die Österreicherin nur eine Sekunde vor der Routinière Esther Süss über die Ziellinie, welche sich dadurch den Schweizermeistertitel holen konnte. Auf Rang drei der Gesamtwertung landet Christina Kollmann aus Österreich mit 6:41:34, Rang zwei und drei der Schweizermeisterschaft gehen an Florence Darbellay (6:41:34) und Ariane Lüthi (7:05:53). Einen weiteren Streckenrekord konnte die Einheimische Athletin Arina Riatsch aus Sent auf der Jauer-Strecke aufstellen. Sie bezwang die 103 Kilometer mit 4:55.20 als erste Frau unter fünf Stunden und durfte sich auf dem Podest nebst Michèle Wittlin grad auch von ihrer eigenen, drittplatzierten Mutter, Seraina Riatsch, beglückwünschen lassen.

Bereits am Mittwochabend bei Schliessung der Online-Anmeldung war klar: 2017 gibt ein Rekordjahr für den mittlerweile grössten Bike-Marathon der Schweiz. 1925 Athletinnen und Athleten haben sich im Vorfeld angemeldet, 300 mehr als im Vorjahr. Bis zum Start am Samstagmorgen, 26. August 2017 kamen nochmals rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu, sodass sich der 16. Nationalpark Bike-Marathon 2017 mit einem neuen Teilnehmerekord als grösster Schweizer Mountainbike-Marathon bezeichnen kann.

Mehr Attraktion im Zielbereich

Im Rahmen einer konsequenten Weiterentwicklung erfuhr der Nationalpark Bike-Martathon in diesem Jahre markante Aufwertungen. Insbesondere für Kinder unternahm das OK unter dem neuen Präsidenten Claudio Duschletta grosse Anstrengungen, auch für noch mehr Attraktion im Zielbereich. So wurde auf dieses Jahr mit einem ein Kilometer langen Kids Race unter dem Patronat des TCS Camping Scuol im Zielbereich eine weitere Rennkategorie eingeführt. Die Streckenbesichtigung mit den Nachwuchs-Bikern unternahm kein geringerer als der einheimische Sympathieträger, Hobby-Mountainbiker und Olympia-Silbermedaillengewinner im Alpin-Snowboard Nevin Galmarini. Weiter gab es unmittelbar nebem den Ziel einen Technikparcours für Gross und Klein. Für die Zuschauer und Teilnehmer im Zielraum organisierten die Veranstatlter neu eine Event-TV-Produktion mit einer Grossleinwand und zwei Kommentatoren für aktuelle Bilder, News von der Strecke, Videos und Live-Interviews vor Ort. (pd)

Foto: Martin Plattner