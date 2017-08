Toni Brunner ist durch und durch Schweizer. Und doch fehlt ihm etwas: Er hat noch nie die Schweizer Fahne in den Himmel geworfen. Anlässlich der 1. August-Feier in Samnaun wurde er vom höchsten Schweizer Fahnenschwinger, Walter von Matt, in die Geheimnisse des Fahnenschwingens eingeweiht.