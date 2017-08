Sün l’anteriur areal da la plazza da scoula, ingio chi existan plazzas da giovar per uffants, esa gnü scumandà da far quai. Corsin Biert, manader dal Center da Bainesser Tschlin, vain sustgnü in seis agir dal cumün da Valsot. Scha la situaziun nun as megldra daja ün scumond ufficial.